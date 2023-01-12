Пять новых автомобильных брендов могут появиться в РФ в 2023 году

В 2023 году в России может появиться минимум пять-семь новых автомобильных брендов, так как в стране существует потребность в машинах. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

"Мы ожидаем, что ещё минимум пять-семь новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться", — отметил Калицев.

По его словам, речь идёт в том числе и о представителях Китая.