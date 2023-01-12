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12 января, 11:25

Пять новых автомобильных брендов могут появиться в РФ в 2023 году

АЕБ: В России в 2023 году появится минимум пять-семь новых автомобильных брендов

В 2023 году в России может появиться минимум пять-семь новых автомобильных брендов, так как в стране существует потребность в машинах. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

"Мы ожидаем, что ещё минимум пять-семь новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться", — отметил Калицев.

По его словам, речь идёт в том числе и о представителях Китая.

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Ранее Лайф рассказывал, что немецкая компания по производству машин BMW будет и дальше сотрудничать с калининградским заводом "Автотор".

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Артур Белкин

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