Шунин — о возможном переходе РФС в АФК: Надеюсь, сможем играть в еврокубках и за сборную

Вратарь московского клуба "Динамо" Антон Шунин выразил надежду, что после перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) спортсмены смогут играть в еврокубках и за сборную. Таким образом он прокомментировал возможную смену организации в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам футболиста, сейчас все говорят об этом, но тема всё-таки пока уходит в сторону. Шунин уверен, что в настоящий момент думать об Азии нет смысла, соответствующий вопрос решают руководители.

"Давайте ещё немного подождём. Надеюсь, что всё в итоге разрешится и мы сможем играть, как раньше, в еврокубках и за сборную. Конечно, скучаем по таким матчам!" — подчеркнул Шунин.