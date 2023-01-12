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12 января, 11:21

Шунин — о возможном переходе РФС в АФК: Надеюсь, сможем играть в еврокубках и за сборную

<p>Обложка © LIFE / Владимир Суворов</p>

Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Вратарь московского клуба "Динамо" Антон Шунин выразил надежду, что после перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) спортсмены смогут играть в еврокубках и за сборную. Таким образом он прокомментировал возможную смену организации в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам футболиста, сейчас все говорят об этом, но тема всё-таки пока уходит в сторону. Шунин уверен, что в настоящий момент думать об Азии нет смысла, соответствующий вопрос решают руководители.

"Давайте ещё немного подождём. Надеюсь, что всё в итоге разрешится и мы сможем играть, как раньше, в еврокубках и за сборную. Конечно, скучаем по таким матчам!" — подчеркнул Шунин.

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Напомним, идея о переходе российского футбола в Азию появилась, ещё когда сборная РФ и отечественные клубы были отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Экс-президент московского "Спартака" Леонид Федун заявил о напряжённых переговорах РФС с УЕФА о переходе в Азиатскую конфедерацию. О возможном переезде российского футбола высказался и гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Светлана Оперук

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