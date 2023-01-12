Абаскаль заверил, что Промес проходит медосмотр вместе с другими игроками "Спартака"

Игроки футбольного клуба "Спартак", в том числе и Квинси Промес, проходят медосмотр, который определит кандидатов для отправки на сборы в Дубай. Об этом рассказал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, пишет "Спорт-Экспресс".

"Предвосхищая ваши вопросы, отвечу: Промес находится с нами, он здесь, тоже проходит тестирование. Все решения касательно него и других футболистов будут приниматься по его итогам. Это касается и возможных трансферов, и всего, что с этим связано", — заявил он.

Абаскаль рассказал, что команду ждёт очень насыщенный период и плотный график. Первый матч запланирован на 22 января против болгарской команды "Левски".

Футболисты "Спартака" проходят в Москве углублённое медицинское обследование. После этого они отправятся в ОАЭ, там пройдут два сбора, а третий состоится в Турции.