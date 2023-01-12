Москалькова сообщила о возвращении в РФ всех гражданских моряков, находившихся на Украине
Все российские гражданские моряки, которые находились на Украине с момента начала специальной военной операции, вернулись на родину. Об этом во время международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю", — отметила Москалькова.
По её словам, достичь этого удалось за счёт её взаимодействия с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который отправил своих сотрудников посетить российских моряков, после чего предоставил Москальковой реальную информацию о положении их дел.
Ранее Лайф рассказывал, что Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможность обмена гражданских лиц, преследуемых на Украине за "пророссийскую позицию".
ТАСС / Сергей Савостьянов