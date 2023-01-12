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Опубликовано 12 января 2023, 14:08
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Москалькова сообщила о возвращении в РФ всех гражданских моряков, находившихся на Украине

Все российские гражданские моряки, которые находились на Украине с момента начала специальной военной операции, вернулись на родину. Об этом во время международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю", — отметила Москалькова.

По её словам, достичь этого удалось за счёт её взаимодействия с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который отправил своих сотрудников посетить российских моряков, после чего предоставил Москальковой реальную информацию о положении их дел.

Украинский омбудсмен передал Москальковой письма для родственников от российских пленных
Украинский омбудсмен передал Москальковой письма для родственников от российских пленных

Ранее Лайф рассказывал, что Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможность обмена гражданских лиц, преследуемых на Украине за "пророссийскую позицию".

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Артур Белкин
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