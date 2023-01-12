Вяльбе назвала возможную причину отсутствия Устюгова на спринте в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов, возможно, подумал, что из-за морозов в Сыктывкаре в начале января отменят соревнования, поэтому решил не участвовать в спринтах на этапе Кубка России. Об этом рассказала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. К слову, температура воздуха в столице Коми в начале года опускалась до минус 35 градусов.

"Возможно, из-за того, что было холодно изначально, решил, что на фиг надо ехать в мороз — всё отменят. Не разговаривала с Серёгой после Нового года, поэтому сложно сказать", — сказала она.