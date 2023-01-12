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12 января, 10:57

Вяльбе назвала возможную причину отсутствия Устюгова на спринте в Сыктывкаре

Вяльбе: Устюгов мог подумать, что спринт в Сыктывкаре отменят из-за сильного мороза

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов, возможно, подумал, что из-за морозов в Сыктывкаре в начале января отменят соревнования, поэтому решил не участвовать в спринтах на этапе Кубка России. Об этом рассказала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. К слову, температура воздуха в столице Коми в начале года опускалась до минус 35 градусов.

"Возможно, из-за того, что было холодно изначально, решил, что на фиг надо ехать в мороз — всё отменят. Не разговаривала с Серёгой после Нового года, поэтому сложно сказать", — сказала она.

При этом Вяльбе подчеркнула, что Устюгов изначально не планировал бежать абсолютно всё, в несколько мест его и вовсе заставили приехать. Спортсмен намерен готовиться только к чемпионату России, чтобы выиграть его в спринте. Причём тренируется Устюгов исключительно самостоятельно.

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Ранее во время спринта на этапе Кубка России в Красногорске Александр Большунов столкнулся с Устюговым и потерял сознание, а также разбил себе лицо. Он считает, что это было сделано специально. Устюгов же позднее заявил о готовности извиниться перед Большуновым.

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ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA

Светлана Оперук

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