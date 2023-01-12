Врач назвал необычный симптом диабета, который предшествует смертельно опасному состоянию

Тяжёлое течение сахарного диабета может сопровождаться запахом ацетона в моче, что может предшествовать смертельно опасному состоянию диабетической (кетоацидотической) комы. Об этом "Ленте.ру" рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

"Кома развивается из-за накопления кетоновых тел в крови и их действия на центральную нервную систему, потери организмом электролитов и жидкости. Также кому могут спровоцировать прекращение или уменьшение введения инсулина, инфекционные болезни, операции, стрессовые ситуации", — отметил Лубенников.

Сигналом о таком состоянии могут стать частое и обильное мочеиспускание, жажда, тошнота, рвота. В случае появления запаха ацетона от мочи стоит незамедлительно обратиться к врачу. Как заметила директор по производству лаборатории "ЛабКвест" Наталья Логачева, подобный запах также может появиться при сильной усталости или же стрессе, однако исправить ситуацию в таком случае можно с помощью отдыха и восстановления организма.