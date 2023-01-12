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12 января, 10:51

Песков: Назначение Герасимова командующим СВО связано с расширением масштаба задач

Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск (ОГВ) связано с расширением масштаба задач специальной военной операции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Комментарий [по назначению Герасимова] вчера был дан Министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач. Мне к этому нечего добавить", — заявил Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, а его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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