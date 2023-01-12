Песков: Назначение Герасимова командующим СВО связано с расширением масштаба задач

Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск (ОГВ) связано с расширением масштаба задач специальной военной операции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Комментарий [по назначению Герасимова] вчера был дан Министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач. Мне к этому нечего добавить", — заявил Песков.