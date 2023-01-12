Пескову неизвестно о возможном присвоении руководству ВС РФ звания маршалов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, могут ли быть присвоены маршальские звания высшему руководству ВС России. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста, есть ли такие намерения в Кремле ввиду масштаба работы Минобороны и Генштаба.
"Я не располагаю информацией о наличии таких планов", — сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что все цели СВО остаются на повестке дня. Он отметил, что о новых целях президент РФ Владимир Путин не говорил.