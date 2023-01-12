Пескову неизвестно о возможном присвоении руководству ВС РФ звания маршалов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, могут ли быть присвоены маршальские звания высшему руководству ВС России. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста, есть ли такие намерения в Кремле ввиду масштаба работы Минобороны и Генштаба.