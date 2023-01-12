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Регион
Опубликовано 12 января 2023, 10:46

Пескову неизвестно о возможном присвоении руководству ВС РФ звания маршалов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, могут ли быть присвоены маршальские звания высшему руководству ВС России. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста, есть ли такие намерения в Кремле ввиду масштаба работы Минобороны и Генштаба.

"Я не располагаю информацией о наличии таких планов", — сказал Песков.

Назначен новый командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО
Назначен новый командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО

Ранее Песков заявил, что все цели СВО остаются на повестке дня. Он отметил, что о новых целях президент РФ Владимир Путин не говорил.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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