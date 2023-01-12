Стала известна реакция Путина на идею о повышении возраста призыва

Напомним, что в декабре на совещании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Эксперты эту идею поддержали хотя бы из таких расчётов, что некоторые школьники к 18 годам только заканчивают учиться. А ранее в четверг в Госдуме сообщили, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займёт от года до трёх лет. При этом, по словам главы Комитета по обороне Андрея Картаполова, уже в весенний призыв 2023 года в военкоматы якобы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет. Эта информация пока не получила подтверждения.