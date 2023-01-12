"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 10:51

Стала известна реакция Путина на идею о повышении возраста призыва

В Кремле сообщили, что президент Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Президент Владимир Путин концептуально выразил поддержку идеи повышения призывного возраста, однако другие детали нужно узнавать в Министерстве обороны. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Аргументация должна быть представлена Министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива ведомства. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это всё-таки в качестве первоисточника нужно и следует узнавать у Минобороны", — пояснил представитель Кремля.

"Сегодня это востребовано": В Госдуме оценили идею об увеличении призывного возраста до 21 года

"Сегодня это востребовано": В Госдуме оценили идею об увеличении призывного возраста до 21 года

Напомним, что в декабре на совещании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Эксперты эту идею поддержали хотя бы из таких расчётов, что некоторые школьники к 18 годам только заканчивают учиться. А ранее в четверг в Госдуме сообщили, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займёт от года до трёх лет. При этом, по словам главы Комитета по обороне Андрея Картаполова, уже в весенний призыв 2023 года в военкоматы якобы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет. Эта информация пока не получила подтверждения.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров