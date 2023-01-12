Стала известна реакция Путина на идею о повышении возраста призыва
В Кремле сообщили, что президент Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста
Президент Владимир Путин концептуально выразил поддержку идеи повышения призывного возраста, однако другие детали нужно узнавать в Министерстве обороны. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Аргументация должна быть представлена Министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива ведомства. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это всё-таки в качестве первоисточника нужно и следует узнавать у Минобороны", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что в декабре на совещании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Эксперты эту идею поддержали хотя бы из таких расчётов, что некоторые школьники к 18 годам только заканчивают учиться. А ранее в четверг в Госдуме сообщили, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займёт от года до трёх лет. При этом, по словам главы Комитета по обороне Андрея Картаполова, уже в весенний призыв 2023 года в военкоматы якобы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет. Эта информация пока не получила подтверждения.
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