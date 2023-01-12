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12 января, 10:52

В Кремле призвали не реагировать на сообщения об "отмене" прямых губернаторских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал "никак не реагировать" на публикации в ряде СМИ и в телеграм-каналах об "отмене" прямых губернаторских выборов.

"Я, честно говоря, [эту информацию] ни разу не видел", — прокомментировал представитель Кремля сообщения о том, что некоторые главы регионов якобы попросили отменить прямые губернаторские выборы и проводить их через голосование в региональных заксобраниях.

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Ранее Песков подтвердил, что Кремль не менял решение по выборам губернаторов осенью 2023 года. Напомним, региональные выборы в 2023 году пройдут 10 сентября. Власти также намерены провести выборы в четырёх новых субъектах страны.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Александр Юнашев

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