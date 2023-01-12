В Кремле призвали не реагировать на сообщения об "отмене" прямых губернаторских выборов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал "никак не реагировать" на публикации в ряде СМИ и в телеграм-каналах об "отмене" прямых губернаторских выборов.
"Я, честно говоря, [эту информацию] ни разу не видел", — прокомментировал представитель Кремля сообщения о том, что некоторые главы регионов якобы попросили отменить прямые губернаторские выборы и проводить их через голосование в региональных заксобраниях.
Ранее Песков подтвердил, что Кремль не менял решение по выборам губернаторов осенью 2023 года. Напомним, региональные выборы в 2023 году пройдут 10 сентября. Власти также намерены провести выборы в четырёх новых субъектах страны.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв