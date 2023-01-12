В Кремле призвали не реагировать на сообщения об "отмене" прямых губернаторских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал "никак не реагировать" на публикации в ряде СМИ и в телеграм-каналах об "отмене" прямых губернаторских выборов.

"Я, честно говоря, [эту информацию] ни разу не видел", — прокомментировал представитель Кремля сообщения о том, что некоторые главы регионов якобы попросили отменить прямые губернаторские выборы и проводить их через голосование в региональных заксобраниях.