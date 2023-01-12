Песков заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остаётся тревожной
Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции в данный момент остаётся тревожной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Она (ситуация вокруг ЗАЭС. — Прим. Лайфа) по-прежнему тревожная", — сказал он, отмечая, что украинская сторона всё ещё считает возможным обстреливать объект.
Ранее Песков отметил, что цели СВО остаются неизменными. По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин не озвучивал новых задач.
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