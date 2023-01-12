Песков заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остаётся тревожной

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции в данный момент остаётся тревожной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

"Она (ситуация вокруг ЗАЭС. — Прим. Лайфа) по-прежнему тревожная", — сказал он, отмечая, что украинская сторона всё ещё считает возможным обстреливать объект.