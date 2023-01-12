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12 января, 10:52

Песков заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остаётся тревожной

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции в данный момент остаётся тревожной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

"Она (ситуация вокруг ЗАЭС. — Прим. Лайфа) по-прежнему тревожная", — сказал он, отмечая, что украинская сторона всё ещё считает возможным обстреливать объект.

Пескову неизвестно о возможном присвоении руководству ВС РФ звания маршалов

Пескову неизвестно о возможном присвоении руководству ВС РФ звания маршалов

Ранее Песков отметил, что цели СВО остаются неизменными. По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин не озвучивал новых задач.

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Getty Images / Stringer

Александр Юнашев

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