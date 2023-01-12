Песков: Лондон не обращался к Москве из-за двух пропавших в Соледаре британцев
Пока Великобритания не обращалась к России за помощью в поиске двух пропавших в Соледаре британцев. Если такой запрос поступит от Лондона, в Москве его рассмотрят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не обращалась [Великобритания к РФ]. В чём может быть помощь? Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но мне неизвестно о каких-либо контактах", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в начале января в Нацполиции Украины сообщили, что двое британцев — Эндрю Бегшо и Кристофер Перри — пропали без вести в районе Соледара, где шли ожесточённые бои. Позже стало известно, что один из них был найден мёртвым. При нём также были документы его спутника.
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