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Опубликовано 12 января 2023, 10:54

Песков: Лондон не обращался к Москве из-за двух пропавших в Соледаре британцев

Пока Великобритания не обращалась к России за помощью в поиске двух пропавших в Соледаре британцев. Если такой запрос поступит от Лондона, в Москве его рассмотрят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не обращалась [Великобритания к РФ]. В чём может быть помощь? Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но мне неизвестно о каких-либо контактах", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, в начале января в Нацполиции Украины сообщили, что двое британцев — Эндрю Бегшо и Кристофер Перри — пропали без вести в районе Соледара, где шли ожесточённые бои. Позже стало известно, что один из них был найден мёртвым. При нём также были документы его спутника.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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