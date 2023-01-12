Захарова: Дипломаты держат связь с адвокатами Сапеги, которой отказали в помиловании в Белоруссии
Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками и адвокатами осуждённой на шесть лет в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать, что мы и делаем", — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.
Напомним, Сапегу задержали в Минске вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. Позже обоих отправили под арест. Весной прошлого года россиянку приговорили в Белоруссии к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, нарушении правил обращения с личными данными, угрозах силовикам, а также преступлении против информационной безопасности.
Кадр из видео Telegram / "Людажор"