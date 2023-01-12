Захарова: Дипломаты держат связь с адвокатами Сапеги, которой отказали в помиловании в Белоруссии

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками и адвокатами осуждённой на шесть лет в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать, что мы и делаем", — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.