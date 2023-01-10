Россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии

Осуждённой на шесть лет в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Об этом сообщил отчим девушки Сергей Дудич.

"Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2–3 января её уведомили об отказе в помиловании. Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять", — цитирует его ТАСС.