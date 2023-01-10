Россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии
Осуждённой на шесть лет в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Об этом сообщил отчим девушки Сергей Дудич.
"Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2–3 января её уведомили об отказе в помиловании. Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять", — цитирует его ТАСС.
Напомним, Софью Сапегу задержали в Минске вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. Позже обоих отправили под арест. В мае 2022 года россиянку приговорили в Белоруссии к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, нарушении правил обращения с личными данными, угрозах силовикам, а также преступлении против информационной безопасности. Позже Сапега обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании.
Судьба Протасевича сложилась счастливее — он признался в крушении идеалов, которые толкнули его на участие в протестах в республике в 2020 году, начал работу в правозащитном центре и женился, правда, не на Софье, с которой на момент ареста его связывали романтические отношения.
ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов