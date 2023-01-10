Киносеть в Москве показывает "Аватар: Путь воды" под видом российской короткометражки

"Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона уже попал в десятку самых кассовых фильмов в истории, но официально в российский кинопрокат не вышел. Тем не менее киносети страны нашли лазейки ради любимых клиентов. К примеру, находчивые предприниматели в Москве показывают популярный блокбастер под видом короткометражки "Мужчины не плачут". Об этом узнали журналисты Mash и поделились открытием с режиссёром короткого метра Галиной Масленниковой.

Средняя стоимость билетов на ленту "Мужчины не плачут" — 1400 рублей. Длительность короткометражки 2020 года выпуска составляет всего 11 минут, но зрители задерживаются в зале на 3,5 часа: перед началом им "для разогрева" показывают вторую часть фильма о приключениях Джейка Салли на Пандоре. Качество видео и звук "Аватара 2" оставляют желать лучшего, но дубляж русский.

Автор десятиминутного фильма "Мужчины не плачут" удивилась такому соседству, ведь изначально посылала картину на фестиваль. Хоть этот факт режиссёра немного расстроил, появление новых зрителей не может не радовать. Отчисления за прокат поступают исправно.