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10 января, 15:23

Жительница Челябинска судится с хирургом, который сотворил ей "раскосую" грудь

Пациентка обвинила пластического хирурга Нужного в том, что он изуродовал ей грудь

31-летняя Лидия Бикмухаметова судится с пластическим хирургом, который изуродовал ей грудь. Девушка тщательно искала специалиста, поскольку раньше уже вставляла импланты и результат её не устроил. Выбор пал на пластического хирурга, кандидата медицинских наук с 25-летним стажем Виктора Нужного. На сайте специалиста сказано, что он регулярно проходит стажировки за рубежом — Штутгарт, Женева, Мельбурн, Дубай. Взялся хирург и за случай Лидии из Челябинска.

Пациентка пластического хирурга Нужного обвинила врача в том, что он изуродовал её грудь. Видео © LIFE

"Ровно семь суток после операции, я снимаю корсет — и у меня шок", — вспоминает пациентка.

Со слов собеседницы Лайфа, что результат операции не совпадёт с ожиданиями, стало понятно с самого начала: грудь девушки стала похожа на двухглавого орла с российского герба — "смотрит" в разные стороны, причём одна заметно ниже другой. Но хирург уверял пациентку: всему виной отёк, делать выводы рано. Так продолжалось несколько месяцев, пока Лидия в ответ на очередную жалобу не услышала: идите в суд.

"У меня очень болит грудь. Тяжелее всего зимой, потому что везде уплотнены двери и их тяжелее открывать. И, когда я прилагаю усилие, у меня имплант отходит влево", — рассказывает девушка.

А недавняя МРТ показала, что из-за неправильно установленного силикона у пациентки ещё и образовалась доброкачественная опухоль. Оперировавший её хирург Виктор Нужный уже знает об этом, правда, контактировать с Лидией или общаться под камерами журналистов он отказался.

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Ранее Лайф писал, что увеличение губ не у профильных специалистов может обернуться печальными последствиями для организма, вплоть до некроза. А в другом материале мы рассказывали, какие филлеры могут навсегда перекосить лицо и вызвать онкологию.

Обложка ©

LIFE

Алексей Берковиц

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