Жительница Челябинска судится с хирургом, который сотворил ей "раскосую" грудь
Пациентка обвинила пластического хирурга Нужного в том, что он изуродовал ей грудь
31-летняя Лидия Бикмухаметова судится с пластическим хирургом, который изуродовал ей грудь. Девушка тщательно искала специалиста, поскольку раньше уже вставляла импланты и результат её не устроил. Выбор пал на пластического хирурга, кандидата медицинских наук с 25-летним стажем Виктора Нужного. На сайте специалиста сказано, что он регулярно проходит стажировки за рубежом — Штутгарт, Женева, Мельбурн, Дубай. Взялся хирург и за случай Лидии из Челябинска.
Пациентка пластического хирурга Нужного обвинила врача в том, что он изуродовал её грудь. Видео © LIFE
"Ровно семь суток после операции, я снимаю корсет — и у меня шок", — вспоминает пациентка.
Со слов собеседницы Лайфа, что результат операции не совпадёт с ожиданиями, стало понятно с самого начала: грудь девушки стала похожа на двухглавого орла с российского герба — "смотрит" в разные стороны, причём одна заметно ниже другой. Но хирург уверял пациентку: всему виной отёк, делать выводы рано. Так продолжалось несколько месяцев, пока Лидия в ответ на очередную жалобу не услышала: идите в суд.
"У меня очень болит грудь. Тяжелее всего зимой, потому что везде уплотнены двери и их тяжелее открывать. И, когда я прилагаю усилие, у меня имплант отходит влево", — рассказывает девушка.
А недавняя МРТ показала, что из-за неправильно установленного силикона у пациентки ещё и образовалась доброкачественная опухоль. Оперировавший её хирург Виктор Нужный уже знает об этом, правда, контактировать с Лидией или общаться под камерами журналистов он отказался.
Ранее Лайф писал, что увеличение губ не у профильных специалистов может обернуться печальными последствиями для организма, вплоть до некроза. А в другом материале мы рассказывали, какие филлеры могут навсегда перекосить лицо и вызвать онкологию.
LIFE