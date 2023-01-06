"Утиные" губы, прощайте: Названы главные тренды в пластической хирургии в 2023 году

В последнее время в мире пластической хирургии намечается тенденция, в основе которой лежит сохранение естественной красоты и индивидуальности. В частности, выходят из моды большая грудь и накачанные губы. Это в беседе с Лайфом отметил пластический хирург Антон Выходцев. Специалист также рассказал, какие же методики будут в тренде в 2023 году.

В последние годы бум пухлых губ, пышной груди и выдающихся ягодиц всё активнее сходит на нет. Россия немного отстаёт от Запада в этом направлении, ведь избыточно накачанные губы уже стали называть Russian lips (Русские губы). Однако ориентация на естественность активно занимает пьедестал первенства и у нас в стране Антон Выходцев Пластический хирург

По словам врача, тканесохраняющие методики уже прочно заняли своё место в пластической хирургии, поэтому они будут актуальны и в наступившем году. Такой подход, дающий максимально естественный и длительный эффект, нашёл себя в операции под названием жиросохраняющая блефаропластика. Этот способ коррекции, как пояснил наш собеседник, отличается от традиционного тем, что во время пластики век жировая ткань не удаляется, а перераспределяется в области с недостаточным объёмом, тем самым устраняется вид "прооперированного" лица. Также становятся более популярными среди пластических хирургов хрящесохраняющая ринопластика и перемещение жировых пакетов лица. Преимущество последней методики заключается в том, что все манипуляции происходят через микронадрезы с использованием специального эндоскопического оборудования, вследствие чего отсутствуют послеоперационные рубцы. Вместе с тем Выходцев обратил внимание на ещё одну популярную методику, направленную на восстановление молодых контуров лица и шеи, — лифтинг Мендельсона.

"Это одна из наиболее современных и малотравматичных операций для омоложения нижней трети лица и шеи. Благодаря тому, что основная работа при этой операции идёт в безопасных слоях и направлена на изменение связочного аппарата, лифтинг Мендельсона позволяет получить наиболее выраженный и продолжительный эффект омоложения овала лица и шеи, а также значительно снизить риски", — пояснил специалист.

Среди трендовых пластических операций врач отметил и липофилинг. Суть данной методики заключается в пересадке собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую. К примеру, с помощью процедуры можно избавиться от лишних объёмов на животе, а приятным бонусом — увеличить грудь или ягодицы. Кроме того, с помощью современных технологий медикам удалось обезопасить липосакцию — теперь хирурги стали чаще проводить липомоделирование. Во время данной методики перераспределяется жировая ткань на теле. При необходимости хирурги могут за одну такую операцию затронуть практически всё тело, объединив липосакцию и липофилинг, создавая при этом более совершенные пропорции.

"Это лишь малый перечень операций, которые могут занять лидирующие позиции в развитии пластической хирургии в 2023 году. Однако абсолютно точно, что все их эффекты будут направлены на акцентуацию естественной красоты и сохранение индивидуальности, ведь после операции должны быть видны не результаты, а счастливые глаза пациента и гармоничный целостный образ, восхищающий окружающих", — резюмировал наш собеседник.