В Петербурге представили личную печать отца графа Дракулы

В Санкт-Петербурге открылась выставка, на которой можно увидеть грамоту и личную печать знаменитого князя Валахии, датируемые XIV веком. Однако речь идёт не о прославившемся своей жестокостью Владе III, которого позже писатель Брэм Стокер и сценаристы превратили в графа Дракулу, а о его отце Владе II. Как сообщает газета "Петербургский дневник", экспозиция открылась в Санкт-Петербургском институте истории РАН.

Стоит отметить, что и отец главного вампира всех времён и народов не отличался миролюбивостью и гуманностью. Легендарное прозвище Дракул (так оно звучит в оригинале, что в переводе означает "дракон") получил именно он, а к сыну оно перешло по наследству вместе с титулом "воеводы-господаря". Историческая значимость грамоты заключается ещё и в том, что подобных документов той эпохи и тех земель сохранилось крайне мало. К тому же она написана на старомолдавском языке, очень близком к старославянскому, что тоже делает документ уникальным.

В экспозиции помимо этого раритета также представлены подлинные документы с личными подписями Микеланджело, Бенджамина Франклина, Джузеппе Гарибальди, Наполеона Бонапарта, Исаака Ньютона и других исторических личностей. Все документы были собраны русским историком, библиофилом и коллекционером памятников письменности Николаем Петровичем Лихачёвым.