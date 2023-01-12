Собачникам посоветовали не мучить прогулками на морозе маленьких, больных и ленивых питомцев

Собачникам следует помнить, что далеко не каждому питомцу подойдут продолжительные прогулки на морозе. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

Декоративным породам, маленьким щенкам или больным животным вряд ли понравится идея долгого пребывания на улице при минусовой температуре. С особым вниманием на холоде следует относиться к беременным собакам, а также к обладателям коротких лапок и не очень густой шерсти. Если ваш питомец по натуре домосед или просто ленивый, мучить его долгой прогулкой на морозе тоже не стоит.

"Во время прогулок на улице важно наблюдать за состоянием собаки. Если у неё наблюдаются первые симптомы переохлаждения, следует вернуться домой или зайти в помещение, чтобы согреться", — предупреждает кинолог.

Первыми признаками переохлаждения у собаки являются дрожь и озноб. Кроме того, питомец может начать переступать с лапы на лапу или поджимать их под себя. При следующей стадии температурного шока животное становится вялым, а его мышцы жёсткими, словно собака впала в оцепенение. Если срочно не предпринять меры, у собаки расширяются зрачки, замедляется сердцебиение и начинаются заметные проблемы с дыханием. Питомец даже может потерять сознание. Не менее опасно для собак и обморожение. Чаще всего страдают уши, хвост, лапы, мошонка и молочные железы. Кожа на этих участках приобретает сначала бледный, а затем синий или серый оттенок. Отмороженные участки тела и органы, к сожалению, отпадают, либо их потом приходится удалять хирургическим путём, предупреждает Голубев.