Боткинская больница в Санкт-Петербурге готова к приёму пациентов с ковидом и гриппом

Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге готова к приёму пациентов с перекрёстными инфекциями — гриппом и коронавирусом. Об этом рассказала врач 14-го инфекционного отделения больницы Дарья Авдошина.

"Да, безусловно, больница и врачи готовы к таким пациентам, у которых возможна ассоциация сезонного гриппа и новой коронавирусной инфекции. Такие пациенты уже встречались, на отделениях с ними ведётся активная работа согласно всем имеющимся протоколам — как российским, так и международным", — отметила она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Медик также добавила, что все специалисты медучреждения имеют алгоритмы диагностики и лечения таких пациентов, также в наличии все необходимые препараты. Авдошина назвала текущую ситуацию с заболеваемостью штатной и контролируемой.

Врач напомнила, что эффективным способом профилактики указанных заболеваний по-прежнему остаётся своевременная вакцинация. Также она рекомендовала реже посещать людные места, носить маски и обрабатывать руки антисептиком.