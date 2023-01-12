Хирург объяснила, как на глаз определить, что грудь у девушки ненастоящая

Искусственная грудь даже без белья занимает весьма высокое положение на теле женщины. Она выглядит наполненной, верхний склон не пологий, а плотный и объёмный. О том, как ещё отличить настоящую грудь от имплантов, в беседе с "Газетой.ru" рассказала пластический хирург Надежда Петраш.

"Кожа на имплантированной груди в большинстве случаев натянута как на барабан, нет следов растяжений и подвисания. Соски в обтягивающей одежде имеют одинаковое положение на уровне верхней трети плеча, смотрят вперёд, а не вниз. Ареолы чаще всего одинаковой округлой формы", — пояснила специалист.

В положении лёжа грудь также имеет особую форму: она не растекается по сторонам, а сохраняет объём, оставаясь над грудной клеткой. На ощупь грудь с имплантами более упругая, а сами инородные тела в некоторых случаях можно даже нащупать по контуру. При детальном рассмотрении можно найти и рубцы, через которые эти импланты устанавливались. Как правило, они находятся в подгрудной складке, по ареоле или в подмышечной впадине.

"Имплантированная грудь чаще всего выглядит слишком идеальной и красивой по сравнению с натуральной, отсутствует выраженная асимметрия. При занятиях спортом она не скачет активно вместе с телом в разные стороны", — заключила Петраш.