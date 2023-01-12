Россиян предупредили об опасности неправильного закаливания

Закаливание не зря считают залогом отменного здоровья, но при неправильном подходе данная процедура наносит непоправимый вред организму. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил врач-терапевт, невролог Павел Хорошев.

Дело в том, что иммунные клетки, которые присутствуют во всех органах человека, плохо переносят холод: они становятся вялыми и неэффективными. Поэтому, по словам медика, резкое понижение температуры в ряде случаев не укрепит иммунитет, а напротив — только угробит его.

"Иммунные клетки постоянно обновляются. При этом новые уже не будут адаптированы к работе при низких температурах, у них не будет памяти и готовности работать в экстремальных условиях. Поэтому их снова нужно будет закаливать. Если человек взялся заниматься закаливанием, это надо делать регулярно, круглый год", — отметил Хорошев.

Таким образом, как указал невролог, закаливание необходимо только тем, кто часто оказывается в экстремальных условиях, а всем остальным оно может нанести вред, особенно это касается людей с онкологией.