Эти 6 мелочей на самом деле кричат, что ваша жизнь идёт под откос

В суете и делах очень легко забыть простую истину: жизнь у нас одна. Пока вы пытаетесь добиться каких-то целей, например, худеете, чтобы в далёком будущем наслаждаться собой, или тратите время на вещи, не получая отдачи, упускаете самое важное. Драгоценные минуты жизни, вернуть которые не получится. Когда одолевают тревоги и вам не нравится, как проходят дни, задумайтесь, а не идёт ли всё под откос. Как понять, что жизнь протекает мимо? На это укажут следующие признаки.

1. Негативный внутренний диалог

Самокритика — один из негативных признаков, что не очень-то и нравится то, как именно живёте. А вы знали, что от того, какие мысли крутятся в голове, зависит и реальность? Если снова и снова думать, что ничего не получится, не выйдет и нет желания даже пытаться — так оно и будет. Мысли материальны не из-за магического свойства сбываться, а из-за того, что неосознанно мы подстраиваем под них поведение. Держите мысли под контролем, и жизнь начнёт им соответствовать.

2. Нежелание подниматься с кровати сразу после пробуждения

Один из признаков, что жизнь проходит мимо или вообще идёт под откос, — нежелание вставать с кровати по утрам. Фото © Shutterstock

Разве человек, который наслаждается жизнью, станет до последнего валяться в кровати и постоянно откладывать будильник? Или, что хуже, проводить в постели всё свободное время и выходные? Если замечаете за собой подобное, это та самая мелочь, указывающая, что жизнь идёт под откос. Будь всё иначе, каждый вечер вы ждали бы новое утро и, проснувшись, чуть ли не выпрыгивали бы из постели, чтобы скорее начать заниматься любимыми делами. В какой момент вы превратились в того, кому до всего нет дела? Не спорим, бывают тяжёлые времена, когда нужен отдых от всего. Но не проводить же всю жизнь в спальне?

3. Каждодневная трата времени на что-то бесполезное

Просмотр нескольких эпизодов очередного сериала, бесконечные проверки, не выложили ли друзья новые фото в соцсети, или вечер за "щёлканьем" каналов в телевизоре. Эти и ещё множество примеров кажутся нам досугом, помогающим отдыхать и отвлекаться от забот. Но на самом деле просто тратят впустую время. Возможно, вы убегаете от проблем вместо того, чтобы решать и менять всё вокруг? Задумайтесь, на что больше всего тратите времени за день и сколько от этого пользы или хотя бы положительных эмоций получаете.

4. Превращение работы в смысл жизни

Как можно понять, что в жизни что-то сломалось — и теперь она идёт под откос? Банально сделав работу смыслом существования. Когда у человека нет хобби, друзей и партнёра, он занимается только одним делом. И о каком удовольствии тогда может идти речь? Да, современное общество трактует идею карьеризма и трудоголизма, но это не значит, что стоит жертвовать собой. Не живите, чтобы работать, а работайте, чтобы жить. Выделяйте приоритеты в общении и увлечениях, развивайтесь и учитесь. Не создавайте порочный круг "работа – дом – работа". Как только вы из него вырветесь, сразу почувствуете радость от всего вокруг и счастье простой жизни.

5. Перекос по времени в сторону планирования, а не действий

Как понять, что в жизни что-то идёт не так? Вы много планируете, но ничего не делаете. Фото © Shutterstock

Ещё один пример, что всё идёт под откос, — когда у вас мысли кардинально отличаются от действий. Выделяете много времени на планирование сотни задач, обещая себе на этот раз точно всё выполнить, а в итоге идеи так и остаются лишь записанными на бумаге, но не реализованными? Это как раз одна из тех мелочей, которая сигнализирует о том, что что-то не так. Во-первых, пустая трата времени, которое могли бы использовать со смыслом. Во-вторых, ваше нежелание действовать — указание на то, что даже цели неправильные себе ставите. Может, всё из-за того, что они даже не ваши, а навязанные кем-то?

6. Попытки быть кем-то, но не собой