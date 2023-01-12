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12 января, 11:41

Российская авиация сбила украинский Су-25 в ДНР

ВКС России сбили украинский самолёт Су-25 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Также за сутки российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР. Всего же с начала спецоперации уничтожено 372 самолёта ВСУ, 200 вертолётов, 2873 дрона.

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолётах и одном вертолёте в ДНР

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолётах и одном вертолёте в ДНР

А 10 января стало известно об уничтожении трёх украинских штурмовиков Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой. Самолёты были атакованы российскими истребителями.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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