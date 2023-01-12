Российская авиация сбила украинский Су-25 в ДНР
ВКС России сбили украинский самолёт Су-25 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — отметил он.
Также за сутки российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР. Всего же с начала спецоперации уничтожено 372 самолёта ВСУ, 200 вертолётов, 2873 дрона.
А 10 января стало известно об уничтожении трёх украинских штурмовиков Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой. Самолёты были атакованы российскими истребителями.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ