СБУ обвинила Адама Делимханова в посягательстве на целостность Украины
Служба безопасности Украины обвинила депутата Госдумы РФ Адама Делимханова в посягательстве на территориальную целостность Незалежной, а также поддержке СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата Государственной думы России Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя", — сказано в публикации.
В СБУ утверждают, что в начале спецоперации Делимханов прибыл в ДНР и возглавил там группировку войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД России по Чеченской Республике. Его также обвиняют в том, что под его командованием бойцы штурмовали "Азовсталь".
Делимханову заочно предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о пособничестве по изменению государственной границы страны и оправдании "вооружённой агрессии РФ против Украины".
Ранее Лайф писал о том, что Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. До этого СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
ТАСС / Елена Афонина