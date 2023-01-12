СБУ обвинила Адама Делимханова в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины обвинила депутата Госдумы РФ Адама Делимханова в посягательстве на территориальную целостность Незалежной, а также поддержке СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

В СБУ утверждают, что в начале спецоперации Делимханов прибыл в ДНР и возглавил там группировку войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД России по Чеченской Республике. Его также обвиняют в том, что под его командованием бойцы штурмовали "Азовсталь".