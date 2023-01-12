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12 января, 11:43

ВСУ за сутки потеряли до 70 бойцов на Донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении

На Донецком направлении продолжились успешные наступательные действия ВС РФ. Украинские войска в ходе отражения наступления российских военных за сутки потеряли убитыми до 70 бойцов. Об этом во время брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

По его словам, также было уничтожено четыре автомобиля бойцов ВСУ, три бронемашины и один украинский танк.

ВСУ за сутки потеряли до 90 человек на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 90 человек на Краснолиманском направлении

Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли в Донецкой Народной Республике ещё два американских контрбатарейных радара: РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Максим Плетнёв

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