ВСУ за сутки потеряли до 70 бойцов на Донецком направлении

На Донецком направлении продолжились успешные наступательные действия ВС РФ. Украинские войска в ходе отражения наступления российских военных за сутки потеряли убитыми до 70 бойцов. Об этом во время брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

По его словам, также было уничтожено четыре автомобиля бойцов ВСУ, три бронемашины и один украинский танк.