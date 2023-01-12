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Опубликовано 12 января 2023, 11:54

ВС РФ уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области

За сутки российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника", — отметил представитель ведомства.

Он уточнил, что ликвидирована живая сила и техника противника — более тридцати военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

По словам Конашенкова, ВС РФ на Купянском направлении наносили удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в районе Кисловки, Берестового в Харьковской области и Новосёловского в ЛНР.

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Ранее Конанешков сообщал о том, что ВСУ во время отражения наступления российских войск на Донецком направлении за сутки потеряли убитыми до 70 бойцов.

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Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
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