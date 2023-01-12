Разбитый ртутный градусник опасен хронической интоксикацией, предупредила врач

Разбитый в квартире градусник может грозить хронической интоксикацией организма, которая проявляется в виде проблем с различными его частями. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Количество ртути, которое содержится в градуснике, не приведёт к каким-то симптомам острого отравления. Здесь опасна именно хроническая интоксикация ртутью, то есть это поражение желудочно-кишечного тракта, почек и центральной нервной системы. Это может проявиться через несколько месяцев, а может и через несколько лет", — отметила врач.

Избежать серьёзных последствий можно, если аккуратно собрать шарики ртути. Причём важно делать это в перчатках. Также необходимо осмотреть всё помещение, ведь капельки могут оказаться под мебелью или в углах возле плинтусов. Далее их вместе с остатками градусника необходимо убрать в герметичный пакет и передать специальной службе, которая занимается утилизацией отходов.