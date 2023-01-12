Липецкий губернатор Артамонов: Всё необходимое семьям мобилизованных находится на контроле

Всё необходимое семьям мобилизованных, в том числе газ, вода, банковские каникулы, контролируется властями Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Артамонов рассказал Путину о мерах поддержки семей мобилизованных в Липецкой области. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы создали единое окно для решения проблемы. По каждой семье мы сейчас имеем полную информацию, что ей необходимо, то есть газ, вода, банковские каникулы, — всё это находится сегодня на контроле. Мы с этим работаем", — подчеркнул он.

По словам Артамонова, региональные власти в настоящий момент активно занимаются поддержкой семей мобилизованных. Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость стабилизировать экономическую ситуацию в Липецкой области. Как объяснил Артамонов, в регионе функционирует почти 300 предприятий с иностранным участием. Изначально были риски в виде дестабилизации рынка труда, но одни инвесторы заменили других.

"Идёт процесс перехода прав собственности, то есть всё ровно, всё нормально. Рынок труда это не пошатнуло", — добавил липецкий губернатор.