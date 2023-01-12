Врач рассказала, какими проблемами грозит Топалову и Тодоренко "чистка Чингисхана"

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с супругом Владом Топаловым после новогодних праздников решили очиститься от паразитов в домашних условиях и шокировали общественность своими методами — звёздная пара устроила себе "чистку Чингисхана", в процессе которой нужно есть много квашеной капусты и чеснока, а в финале сделать клизму. Врач-диетолог медицинского центра "Проект здоровья" Наталья Круглова в беседе с Лайфом рассказала, чем опасно такое "лечение".

Тедоренко и Топалов решили устроить "чистку Чингисхана". Видео © Telegram / Super.ru

"Прежде всего, рассматривая этот метод, хотелось бы сказать, что не все заболевания, которыми страдает человек, вызваны наличием паразитов. Поэтому мероприятия, направленные на борьбу с паразитами, не всегда будут эффективными в лечении других заболеваний. Во-вторых, утверждение, что все люди страдают целым рядом паразитов, оно тоже неверно и не подтверждается клиническими исследованиями и лабораторной диагностикой", — отметила эксперт.

Круглова отметила, что не стоит ждать какого-то чуда от продуктов, которые рекомендованы для использования в очистке. При этом она подчеркнула, что регулярное включение в рацион квашеной капусты будет хорошо воздействовать на микробиоту кишечника. А вот с чесноком нужно быть осторожными, так как при его употреблении в большом количестве могут обостриться хронические заболевания пищеварительного тракта.

"Польза от чеснока, безусловно, есть, он содержит ряд антиоксидантов. Но он может спровоцировать ряд неприятных симптомов, дискомфорт, вздутие, боли, метеоризм. Особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника", — добавила специалист.

Врач отметила, что чеснок может спровоцировать повышение аппетита. Он также является активным продуктом в плане стимуляции выработки соляной кислоты и воздействия на слизистую оболочку желудка и пищеварительного тракта, из-за чего дискомфорт может появиться у здорового человека. Точно нельзя есть этот продукт в большом количестве людям, которые страдают от гастрита, гастродуоденита, синдрома раздражённого кишечника, а также тем, кто получает антикоагулянты и антиагреганты, так как чеснок может усилить их эффект и спровоцировать кровотечение.

"Относительно клизмы, которую рекомендуется проводить после очистки как завершение этого этапа, тут сразу надо оговориться, что есть определённые показания для проведения клизмы, чаще всего это склонность к запорам, хронический запор. Опять же мы не рекомендуем проводить процедуру часто", — подчеркнула Круглова.

По её словам, в описании метода указано, что человек может даже увидеть определённых паразитов, однако на самом деле лентовидные выделения могут быть не показателем очистки, а являться частичками слизистой и слизью кишечника.

"Всё-таки, эффективность таких очисток не подтверждается клиническими исследованиями, в них чаще всего нет необходимости, в некоторых случаях они могут быть вредны для организма", — заключила Круглова.