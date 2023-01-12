В Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против музыканта Бориса Гребенщикова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подготовил запрос в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания музыканта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию Вооружённых сил РФ. В одном из недавних интервью 69-летний исполнитель признался, что на концерте в Берлине собрал целых 12 миллионов евро, часть из которых передал на нужды украинским войскам. Вместе с тем поддерживающих СВО россиян артист назвал "психически больными фашистами".

"Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актёров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывании лжеправды и демонстрации своей лояльности к Западу", — сказал Хамзаев РИА "Новости".

Депутат убеждён, что заявления известного музыканта не должны оставаться без реакции, которую "требуют в обществе". К слову, в 2003 году Гребенщиков был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. После начала спецоперации на Украине он уехал в Великобританию. Выбор исполнителя пал на Лондон из-за близости к звукозаписывающей студии, с которой он сотрудничает.