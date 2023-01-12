В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания народного артиста
В Министерстве культуры Чечни не делали заявлений о том, что не намерены лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста республики. Об этом сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили", — указал он в телеграм-канале.
Дудаев назвал распространение данной информации шулерством, поскольку частную беседу с рядовым специалистом в исковерканном виде выдали за официальную позицию республики.
Ранее певец Валерий Меладзе во время концерта в Дубае шёпотом продолжил украинский лозунг по просьбе зрителя. Это попало на видео, которое быстро разлетелось по Интернету. Из-за случившегося артиста предложили лишить гражданства, званий и наград.