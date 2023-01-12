"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 12:19

В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания народного артиста

В Министерстве культуры Чечни не делали заявлений о том, что не намерены лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста республики. Об этом сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили", — указал он в телеграм-канале.

Депутат назвал Меладзе "шелудивым псом" и обратился к генпрокурору

Депутат назвал Меладзе "шелудивым псом" и обратился к генпрокурору

Дудаев назвал распространение данной информации шулерством, поскольку частную беседу с рядовым специалистом в исковерканном виде выдали за официальную позицию республики.

Ранее певец Валерий Меладзе во время концерта в Дубае шёпотом продолжил украинский лозунг по просьбе зрителя. Это попало на видео, которое быстро разлетелось по Интернету. Из-за случившегося артиста предложили лишить гражданства, званий и наград.

Обложка ©

Meladze.ru

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров