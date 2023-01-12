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12 января, 12:25

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, намеревавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали жителя Твери, пытавшегося уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Силовики задержали россиянина в Твери при попытке уехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ. Видео © Telegram / УФСБ | UFSB

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали на железнодорожной станции Тверь. Подозреваемый поддерживал связь с украинским военным через интернет. Мужчина изучил маршрут выезда в Незалежную и купил военную экипировку, обмундирование, а также медикаменты. В ходе допроса он признался, что амуницию выбирал по указанию связного. В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело за приготовление к совершению госизмены в форме перехода на сторону противника. Его заключили под стражу.

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Обложка ©

Telegram / УФСБ | UFSB

Светлана Оперук

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