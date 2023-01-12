Бывшего топ-менеджера Росавиации заподозрили в получении взяток от авиакомпании из Казахстана

Бывшего топ-менеджера Росавиации, экс-заместителя начальника Управления регулирования перевозок Юрия Малышева подозревают в получении взяток от одной из казахстанских авиакомпаний. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, Малышев получал несколько раз на свой счёт крупные суммы. Первое перечисление в размере 200 тысяч рублей ему пришло в 2017 году от представителя казахской авиакомпании за выдачу разрешения на разовый пролёт над Россией. Взятка в размере 126 тысяч рублей Малышеву пришла и в 2018 году, от того же авиаперевозчика.

Малышева приговорили в 2020 году к восьми с половиной годам колонии строгого режима за взятки от других авиакомпаний. Согласно постановлению суда, он получил свыше четырёх миллионов рублей за выдачи разрешений на чартерные перевозки пассажиров. Теперь же правоохранители решают вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела в отношении Малышева.