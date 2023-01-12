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Регион
Опубликовано 12 января 2023, 13:17
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Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Советник Пушилина Гагин: Около пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

В ходе боёв в Соледаре было уничтожено около пяти бригад ВСУ без учёта иностранных наёмников, которых в городе было большое количество. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил советник врио главы Донецкой Народной республики Ян Гагин.

"Уничтожено порядка пяти бригад", — заявил Гагин в ответ на вопрос об украинских потерях в Соледаре и сказал, что подразделение считается уничтоженным, если несёт более 70% безвозвратных потерь.

Он также заметил, что какая-то часть бойцов ВСУ остаётся на территории города, сейчас ведётся их зачистка, которая может завершиться в ближайшие дни. При этом украинские бойцы в Соледаре прибывают не в лучшем состоянии, часто их обнаруживают больными или ранеными, добавил Гагин.

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Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что в восточной части Соледара остаются отдельные небольшие очаги сопротивления противника.

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Getty Images / Metin Aktas

Артур Белкин
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