Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

В ходе боёв в Соледаре было уничтожено около пяти бригад ВСУ без учёта иностранных наёмников, которых в городе было большое количество. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил советник врио главы Донецкой Народной республики Ян Гагин.

"Уничтожено порядка пяти бригад", — заявил Гагин в ответ на вопрос об украинских потерях в Соледаре и сказал, что подразделение считается уничтоженным, если несёт более 70% безвозвратных потерь.

Он также заметил, что какая-то часть бойцов ВСУ остаётся на территории города, сейчас ведётся их зачистка, которая может завершиться в ближайшие дни. При этом украинские бойцы в Соледаре прибывают не в лучшем состоянии, часто их обнаруживают больными или ранеными, добавил Гагин.