Хорошая девочка: Собака Лора "работает" в ЖКХ и убирает не только за собой, но и за вами

Ряд пабликов в соцсетях сегодня активно начал постить снимки стаффордширского бультерьера в оранжевом костюме на фоне дворников с подписью, что пёс теперь новый помощник по уборке в столичном районе Солнцево. Лайф связался с хозяйкой "хвостатого коммунальщика" и узнал, как собака оказалась в центре внимания.

Хозяйка демонстрирует навыки дрессировки Лоры. Видео © Предоставлено Лайфу

Как рассказала нам Елена, Лора не только очень добрая и дружелюбная, но и сообразительная собака. Она с лёгкостью понимает многие команды и даже умеет различать некоторые предметы. К примеру, может указать на мусорку или лопату по просьбе, а ещё Лора чертовски любит фотографироваться. Даже во время прогулок хозяйка устраивает фотосессии своей любимице. Так, Елена решила запечатлеть Лору на фоне сотрудников коммунальных служб, поскольку ярко-оранжевый комбинезон её питомца уж очень похож на их форму. С тех пор забавный снимок с дворниками стал уже некоей традицией для Лоры и её хозяйки.

"Лора у нас фотомодель <...> Я решила её сфоткать с дворниками и лопатой, потому что у неё костюм, схожий с их формой, выложила фото в соцсетях, спустя несколько дней мне уже писали и звонили друзья и сказали, что моя Лора во всех пабликах. Представители ЖКХ Москвы со мной не связывались, но теперь, когда мы гуляем с Лорой по району, её знает каждый дворник и здоровается с ней", — поделилась Елена.

Лора уже давно позирует на фоне коммунальщиков у себя в районе. Фото © Предоставлено Лайфу