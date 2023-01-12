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12 января, 13:20

Хорошая девочка: Собака Лора "работает" в ЖКХ и убирает не только за собой, но и за вами

Хозяйка собаки, ставшей "символом ЖКХ Солнцева", объяснила популярность питомца в Сети

<p>Фотографии Лоры мгновенно разлетелись по соцсетям, набрав тысячи просмотров. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/wall-61379357_101098" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Рупор Солнцево"</a></p>

Фотографии Лоры мгновенно разлетелись по соцсетям, набрав тысячи просмотров. Обложка © VK / "Рупор Солнцево"

Ряд пабликов в соцсетях сегодня активно начал постить снимки стаффордширского бультерьера в оранжевом костюме на фоне дворников с подписью, что пёс теперь новый помощник по уборке в столичном районе Солнцево. Лайф связался с хозяйкой "хвостатого коммунальщика" и узнал, как собака оказалась в центре внимания.

Хозяйка демонстрирует навыки дрессировки Лоры. Видео © Предоставлено Лайфу

Как рассказала нам Елена, Лора не только очень добрая и дружелюбная, но и сообразительная собака. Она с лёгкостью понимает многие команды и даже умеет различать некоторые предметы. К примеру, может указать на мусорку или лопату по просьбе, а ещё Лора чертовски любит фотографироваться. Даже во время прогулок хозяйка устраивает фотосессии своей любимице. Так, Елена решила запечатлеть Лору на фоне сотрудников коммунальных служб, поскольку ярко-оранжевый комбинезон её питомца уж очень похож на их форму. С тех пор забавный снимок с дворниками стал уже некоей традицией для Лоры и её хозяйки.

"Лора у нас фотомодель <...> Я решила её сфоткать с дворниками и лопатой, потому что у неё костюм, схожий с их формой, выложила фото в соцсетях, спустя несколько дней мне уже писали и звонили друзья и сказали, что моя Лора во всех пабликах. Представители ЖКХ Москвы со мной не связывались, но теперь, когда мы гуляем с Лорой по району, её знает каждый дворник и здоровается с ней", — поделилась Елена.

Лора уже давно позирует на фоне коммунальщиков у себя в районе. Фото © Предоставлено Лайфу

Лора уже давно позирует на фоне коммунальщиков у себя в районе. Фото © Предоставлено Лайфу

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А ранее Лайф сообщал, что в Петербурге на конечной станции метро потерялся рыжий пёс. Работники передали собаку правоохранителям, и теперь она ждёт хозяев в пункте полиции на станции "Адмиралтейская" и останется там до приезда сотрудников специализированной службы по передержке животных.

Наталья Исакова

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