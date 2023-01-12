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12 января, 13:34

Врач перечислил болезни, которые чреваты полной потерей голоса

Врач Кошелев назвал ларингит самой частой причиной потери голоса

Чаще всего человек остаётся без голоса при ларингите, однако способствовать этому может и несколько других факторов. Подробнее об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев.

Причинами нарушения или же полной потери голоса могут стать: перенапряжение голосового аппарата (к примеру, из-за долгого крика или пения), инфекции дыхательных путей и аллергия или же ринит. В большинстве подобных случаев не требуется никакого лечения, ведь голос восстанавливается самостоятельно.

"Если болезнь протекает спокойно и просвет дыхательных путей достаточный, то голос восстановится без всяких лекарств и таблеток. К примеру, вирусный ларингит чаще всего лечению не подлежит", — заметил специалист.

При этом, если вирусный ларингит перерастёт в бактериальный, то в таком случае может потребоваться медикаментозное лечение. Особое внимание следует уделить потере голоса у ребёнка, а если же у него при этом началась одышка, то Кошелев рекомендует незамедлительно обращаться к врачу. Осмотр специалиста пригодится и в том случае, если голос у человека не восстановится за три месяца.

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Артур Белкин
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