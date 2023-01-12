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12 января, 13:46

Из Сочи намерены запустить морские круизы в Египет

Компания Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, заявила о желании запустить рейсы из Сочи в Египет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации.

"Мы рассматриваем возможность увеличить вариативность маршрутов лайнера, который на текущий момент осуществляет перевозки из Сочи в Турцию. В том числе мы изучаем другие популярные туристические направления, такие как Египет", — уточнили в компании.

О датах и деталях круиза пассажиры смогут узнать на сайте, если такой маршрут утвердят. Отметим, что на данный момент Astoria Grande — единственный лайнер в России, который осуществляет морские круизы за границу.

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Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, когда лучше ехать в Египет. По его словам, лучшее время для посещения страны — осень и весна, поскольку зимой купаться в море ещё прохладно, а летом в стране слишком жарко.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Варвара Романова

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