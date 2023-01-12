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12 января, 13:58

Британцев попросили не пытаться отапливать дома при помощи мангалов

Пожарные попросили жителей Лондона не обогревать дома мангалами в попытках сэкономить

Пожарная бригада Лондона просит жителей города не использовать походные печки и мангалы для обогрева собственных домов с целью сэкономить на электроэнергии. Об этом говорится в сообщении организации в "Твиттере".

"Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", — говорится в сообщении.

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Shutterstock

Артур Белкин

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