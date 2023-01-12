Британцев попросили не пытаться отапливать дома при помощи мангалов

Пожарная бригада Лондона просит жителей города не использовать походные печки и мангалы для обогрева собственных домов с целью сэкономить на электроэнергии. Об этом говорится в сообщении организации в "Твиттере".

"Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", — говорится в сообщении.