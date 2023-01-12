Кириенко: Помощь детям и раненым — приоритетные проекты НКО новых регионов России

Помощь детям, а также раненым мирным гражданам и военным входит в число приоритетных проектов некоммерческих организаций из новых российских регионов. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации с учётом военных действий, которые там происходят, помощь детям, которые остались без попечения взрослых, людям, получившим ранения, — и мирным гражданам, и военнослужащим — это, конечно, приоритетные проекты", — сказал он по итогам координационного Комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.