Кириенко: Помощь детям и раненым — приоритетные проекты НКО новых регионов России
Помощь детям, а также раненым мирным гражданам и военным входит в число приоритетных проектов некоммерческих организаций из новых российских регионов. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Кириенко — о приоритетных проектах НКО новых регионов РФ. Видео © LIFE
"Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации с учётом военных действий, которые там происходят, помощь детям, которые остались без попечения взрослых, людям, получившим ранения, — и мирным гражданам, и военнослужащим — это, конечно, приоритетные проекты", — сказал он по итогам координационного Комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что жители новых регионов РФ подали более двух тысяч заявлений на единое пособие.
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