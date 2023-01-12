В Москве мужчина насмерть проткнул деревянным кием гостя сауны
Во время драки в московской сауне мужчину убили деревянным кием
В Москве во время драки мужчину убили деревянным кием. Инцидент произошёл вечером 11 января, сообщает "Рен-ТВ".
Убийство случилось в сауне, которая находится на Севастопольском проспекте. Из-за конфликта один из мужчин нанёс другому удар кием, проткнув грудь. Пострадавший скончался.
Ранее подозреваемый в убийстве судим не был. Он работает инженером-электромонтёром. Все подробности преступления выясняют правоохранители.
Ранее Лайф писал о том, что пенсионера из Зеленогорска подозревают в убийстве сына. Предварительно известно, что инцидент произошёл из-за конфликта, во время которого 74-летний пенсионер несколько раз ударил 47-летнего мужчину по голове палкой.
Новости
Пятеро жителей Крыма получили по 13 лет колонии за участие в экстремистской организации
сегодня в 07:25
Пушилин назвал "дешёвым спектаклем" заявления Украины о зелёном коридоре в Соледаре
сегодня в 07:17
Под Краснодаром задержали поджигателя архива ФСИН, и теперь ему грозит до 5 лет колонии
сегодня в 07:11
Unsplash