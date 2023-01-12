В Москве мужчина насмерть проткнул деревянным кием гостя сауны

В Москве во время драки мужчину убили деревянным кием. Инцидент произошёл вечером 11 января, сообщает "Рен-ТВ".

Убийство случилось в сауне, которая находится на Севастопольском проспекте. Из-за конфликта один из мужчин нанёс другому удар кием, проткнув грудь. Пострадавший скончался.

Ранее подозреваемый в убийстве судим не был. Он работает инженером-электромонтёром. Все подробности преступления выясняют правоохранители.