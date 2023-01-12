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12 января, 07:30

В Москве мужчина насмерть проткнул деревянным кием гостя сауны

Во время драки в московской сауне мужчину убили деревянным кием

В Москве во время драки мужчину убили деревянным кием. Инцидент произошёл вечером 11 января, сообщает "Рен-ТВ".

Убийство случилось в сауне, которая находится на Севастопольском проспекте. Из-за конфликта один из мужчин нанёс другому удар кием, проткнув грудь. Пострадавший скончался.

Ранее подозреваемый в убийстве судим не был. Он работает инженером-электромонтёром. Все подробности преступления выясняют правоохранители.

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Ранее Лайф писал о том, что пенсионера из Зеленогорска подозревают в убийстве сына. Предварительно известно, что инцидент произошёл из-за конфликта, во время которого 74-летний пенсионер несколько раз ударил 47-летнего мужчину по голове палкой.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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