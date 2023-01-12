Пятеро жителей Крыма получили по 13 лет колонии за участие в экстремистской организации
Суд приговорил пятерых жителей Крыма к 13 годам колонии за участие в "Хизб ут-тахрир"
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии пятерых жителей Крыма, которые принимали участие в деятельности ячейки "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Об этом журналистам сообщил представитель суда.
Согласно материалам дела, в 2016 году Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов вошли в состав террористической организации на территории Крыма. После этого они регулярно изучали идеологию подразделения, хранили соответствующую литературу и участвовали в его агитационно-пропагандистских заданиях.
Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровске суд приговорил иностранца к восьми годам лишения свободы за помощь террористической организации "Хайят тахрир аш-Шам"*.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России.
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