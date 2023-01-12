Пятеро жителей Крыма получили по 13 лет колонии за участие в экстремистской организации

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии пятерых жителей Крыма, которые принимали участие в деятельности ячейки "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

Согласно материалам дела, в 2016 году Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов вошли в состав террористической организации на территории Крыма. После этого они регулярно изучали идеологию подразделения, хранили соответствующую литературу и участвовали в его агитационно-пропагандистских заданиях.