В Польше призвали выгнать российских послов из США и всех стран ЕС

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч считает, что США и Евросоюз должны "выгнать" всех российских послов. Соответствующее заявление она сделала в эфире польской радиостанции RMF FM.

"Идеально было бы выгнать с Запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши", — сказала Пелчиньская-Наленч.

Она добавила, что сейчас Варшава опасается высылки своего посла из Москвы, поскольку такое положение дел будет означать, что поляки имеют низшее представительство в РФ, чем другие западные страны. Только по этой причине Польша намерена оставить на месте российского посла.