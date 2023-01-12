VK открыла компаниям доступ к собственной программе бета-тестирования

Программа бета-тестирования VK Testers теперь доступна как сервис для всех разработчиков. Об этом сообщила Лайфу пресс-служба компании.

Доступ открыт на платформе VK Cloud. Программа позволяет найти ошибки, которые не выявили на предыдущих этапах тестирования, а также ускоряет процесс вывода продукта на рынок. С её помощью компании могут быстро проверить все пользовательские сценарии в реальных условиях на разном оборудовании и получить обратную связь от сообщества из 30 тысяч тестировщиков. Указывается, что VK Testers помогает улучшить производительность продукта и опыт пользователей, исправить ошибки и доработать интерфейс.

По данным пресс-службы, новый облачный сервис VK Cloud расширяет возможности штатного отдела инженеров по качеству, снижает нагрузку на сотрудников компании и затраты на тестирование. Теперь для проверки работоспособности нового продукта не требуется покупать и обслуживать множество устройств.

Для работы в новой программе клиент должен заполнить задание для тестировщиков и предоставить доступ к бета-версии продукта. Затем участники сообщества пользуются им и дают обратную связь. При необходимости можно увеличить обхват количества тестировщиков и проверяемых сценариев, масштабировать нагрузку, а также изменить параметры операционных систем и устройств.

В результате заказчик получает отчёт об удобстве продуктов, обнаруженных дефектах, уязвимостях и погрешностях в UX-дизайне. По данным компании, сервис обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных: код надёжно защищён, результат видит только разработчик, который инициировал тестирование.