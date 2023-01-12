Учёные рассказали, почему нетонущий в унитазе кал требует звонка врачу, а не сантехнику

Если после очередного визита в туалет вы с удивлением обнаружили, что ваши фекалии напрочь отказываются тонуть, то это может быть поводом для того, чтобы обратиться к врачу. По крайней мере, так считают учёные американской клиники Мэйо в штате Миннесота, чьё исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Изучая мышей, специалисты заметили, что фекалии одной из особей совсем не тонут. Этот вопрос не давал покоя учёным, и тогда они взяли анализы образцов и выяснили, что внутри каловых масс находился газ, не дававший им утонуть. Как говорится в отчёте, это свидетельствует о содержании кишечных бактерий в организме.

Впоследствии оказалось, что это применимо и к людям. Если отходы жизнедеятельности человеческого организма не идут ко дну, но при этом система слива бачка работает исправно, стоит обследовать кишечник, считают учёные. По их словам, как правило, экскременты тонут примерно на 85%. Однако бывают случаи, когда фекалии не скрываются под водой и у здорового человека. К таким, например, относится вегетарианство, когда тип питания, насыщенный овощами и фруктами, тоже провоцирует газообразование.