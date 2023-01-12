Командир полка "Ахмат-1" Чалаев опроверг сообщения, что был пленён в Артёмовске

Командир полка "Ахмат-1" подполковник Замид Чалаев опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что он был пленён в Артёмовске ДНР. Видео с обращением военного опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в телеграм-канале. Боец заявил, что в данный момент находится в Гудермесе, где по поручению главы республики Рамзана Кадырова готовит защитников к отправке в зону СВО.