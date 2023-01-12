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12 января, 15:00

Учёные выяснили, как защитить от ковида младенцев, которым нельзя поставить прививку

Journal of Perinatology: Грудное молоко вакцинированных женщин защищает ребёнка от коронавируса

Новорождённые младенцы могут получить антитела к коронавирусу с грудным молоком матери, если она проходила вакцинацию от заболевания. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды, результаты исследования которых публикует Journal of Perinatology.

Всего в исследовании приняли участие 37 матерей и 25 младенцев. При помощи анализа нейтрализации исследователи выявили, что обнаруженные в стуле младенцев антитела могут обеспечить защиту от коронавируса. Несмотря на то что вирус CoViD-19 поражает лёгкие, проникать он может и в кишечник, поэтому обнаружение антител там имеет достаточно высокое значение.

При этом пока учёные не установили, имеют ли младенцы, вскормленные молоком с антителами, меньший риск заражения, нежели остальные.

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Shutterstock

Артур Белкин

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