Учёные выяснили, как защитить от ковида младенцев, которым нельзя поставить прививку
Journal of Perinatology: Грудное молоко вакцинированных женщин защищает ребёнка от коронавируса
Новорождённые младенцы могут получить антитела к коронавирусу с грудным молоком матери, если она проходила вакцинацию от заболевания. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды, результаты исследования которых публикует Journal of Perinatology.
Всего в исследовании приняли участие 37 матерей и 25 младенцев. При помощи анализа нейтрализации исследователи выявили, что обнаруженные в стуле младенцев антитела могут обеспечить защиту от коронавируса. Несмотря на то что вирус CoViD-19 поражает лёгкие, проникать он может и в кишечник, поэтому обнаружение антител там имеет достаточно высокое значение.
При этом пока учёные не установили, имеют ли младенцы, вскормленные молоком с антителами, меньший риск заражения, нежели остальные.
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса "кракен". Пациентом оказалась 32-летняя непривитая жительница Пензы, которая не покидала пределы страны.
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