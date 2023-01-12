Учёные выяснили, как защитить от ковида младенцев, которым нельзя поставить прививку

Новорождённые младенцы могут получить антитела к коронавирусу с грудным молоком матери, если она проходила вакцинацию от заболевания. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды, результаты исследования которых публикует Journal of Perinatology .

Всего в исследовании приняли участие 37 матерей и 25 младенцев. При помощи анализа нейтрализации исследователи выявили, что обнаруженные в стуле младенцев антитела могут обеспечить защиту от коронавируса. Несмотря на то что вирус CoViD-19 поражает лёгкие, проникать он может и в кишечник, поэтому обнаружение антител там имеет достаточно высокое значение.