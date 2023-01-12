МО Белоруссии сообщило об успешном слаживании группировки войск союзного государства

Одно из подразделений армии Белоруссии успешно выполнило задачу по слаживанию белорусской и российской части региональной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в телеграм-канале.

"Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск", — указывается в сообщении.

По данным белорусского военного ведомства, после выполнения задач подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации.