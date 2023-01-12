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12 января, 15:04

МО Белоруссии сообщило об успешном слаживании группировки войск союзного государства

Одно из подразделений армии Белоруссии успешно выполнило задачу по слаживанию белорусской и российской части региональной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в телеграм-канале.

"Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск", — указывается в сообщении.

По данным белорусского военного ведомства, после выполнения задач подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации.

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Ранее Минобороны республики сообщило, что зенитные ракетные подразделения России и Белоруссии заступили на боевое дежурство.

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Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Светлана Оперук

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