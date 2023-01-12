В "Единой России" обсудили, как ускорить социальную газификацию

Основные задачи по программе социальной газификации на 2022 год выполнены. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на партийном совещании по реализации этой программы. Встреча прошла в Гатчине. Рост темпов строительства газовой инфраструктуры оказался в три раза выше, чем в 2021 году, добавил Медведев и призвал ускорить охват программы. В том числе за счёт субсидирования граждан.

"Ещё в прошлом году объёмы выделяемой помощи гражданам сильно различались, очень существенно — это сказывалось и на темпах газификации. На софинансирование расходов правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 миллиарда рублей", — сказал Медведев.

В свою очередь секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что регионы, которые попадают под меры федеральной поддержки, гарантированно получат средства — деньги заложены в бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что по программе социальной догазификации заключено 724 тысячи договоров и принято 790 тысяч заявок по всей стране, работа по обеспечению граждан информацией и приёму заявок продолжается. Кроме того, программа расширена на школы и медицинские учреждения. Медведев подытожил, что социальная догазификация должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты её оптимальные показатели.

"Самое главное, что найдена работающая модель. Есть улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это — не у нас. Я уверен, что мы добьёмся всего поставленного", — заключил он.