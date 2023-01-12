Переболевших ковидом призвали быть осторожнее из-за "кракена"

Даже если человек уже болел ковидом, при заражении новым омикрон-штаммом "кракен" имеющегося иммунитета человеку может не хватить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такая же ситуация и с вакцинацией. Появившейся благодаря ей защиты организма может быть не достаточно при встрече с новым субвариантом.

"Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своём здоровье", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

Относительно открывшихся границ с Китаем и предполагаемых рисках, связанных с этим, Попова отметила, что таковых опасностей не видит. Она уточнила, что введения каких-то ограничительных мер в отношении прибывающих из КНР не предвидится.