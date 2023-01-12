Переболевших ковидом призвали быть осторожнее из-за "кракена"
Попова: Переболевшим ковидом может не хватить иммунитета при заражении "кракеном"
Даже если человек уже болел ковидом, при заражении новым омикрон-штаммом "кракен" имеющегося иммунитета человеку может не хватить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такая же ситуация и с вакцинацией. Появившейся благодаря ей защиты организма может быть не достаточно при встрече с новым субвариантом.
"Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своём здоровье", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24".
Относительно открывшихся границ с Китаем и предполагаемых рисках, связанных с этим, Попова отметила, что таковых опасностей не видит. Она уточнила, что введения каких-то ограничительных мер в отношении прибывающих из КНР не предвидится.
Как писал Лайф ранее, субвариант коронавируса "кракен" не стал более тяжёлым или смертельным. Пока можно ориентироваться только на данные учёных, исследователей, врачей из тех стран, где вирус развивается наиболее быстро.
Напомним, сегодня, 12 января, в России выявили первый случай заражения новой мутацией ковида "кракен". По данным Лайфа, пациентка не прививалась от коронавируса и перед заболеванием не выезжала за границу. Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за выявления штамма "кракен".
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